«Борцы за справедливость» разбили о «борт» «дома-корабля» бутылку шампанского

В социальной сети Facebook на странице «Борцов за справедливость» было опубликовано видео, на котором запечатлен разрисованный «дом-корабль» в Павилостском крае, принадлежащий миллионеру Аргодсу Лусиньшу. На снятых кадрах также видно, что некий мужчина с повязкой на лице разбивает о «корабль» бутылку шампанского.

Когда видео снято - неизвестно. Однако на доме виднеется несколько надписей «Spīdola».

Мужчина называет себя Лачплесисом, его лицо не виднон.

Полиция не получала заявления владельца по поводу надписей на здании.

Напомним, недалеко от Павилосты предприятие миллионера на берегу моря построило «дом-корабль». Несмотря на то, что строительство в этом месте запрещено, напоминающая дом конструкция была возведена, так как считалась плавсредством, находящемся в стадии строительства. Владелец обещал спустить конструкцию на воду, однако за несколько лет этого так и не сделал.