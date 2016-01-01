Появились претенденты на покупку прокатного цеха «KVV Liepаjas metalurgs»

Заявки на аукцион имущества прокатного цеха неплатежеспособного AО «KVV Liepаjas metalurgs», который запланирован во вторник, 20 марта, подали несколько претендентов, сообщил агентству ЛETA администратор предприятия Гунтар Корис.

«Аукцион завтра состоится, на него подали заявки несколько претендентов. Претенденты зарегистрировались также на электронные аукционы недвижимости предприятия и электросталеплавильной печи», - сказал он.

Аукцион имущества прокатного цеха состоится 20 марта в 12.00 в Лиепае на ул. Бривибас, 93, его начальная цена - 1,33 млн евро.

Как сообщалось, аукционы имущества «KVV Liepаjas metalurgs» на портале электронных аукционов «izsoles.ta.gov.lv» начались 26 февраля и закончатся 28 марта в 13.00.

Администратор неплатежеспособности «KVV Liepаjas metalurgs» Корис принял решение продать имущество предприятия на нескольких аукционах по частям, так как ни один из претендентов на покупку не выполнил требования обеспеченных кредиторов.

АО «KVV Liepаjas metalurgs» было объявлено неплатежеспособным в сентябре 2016 года.