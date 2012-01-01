В выборах президента России в Латвии участвовало меньше людей, чем в 2012 году

В выборах президента России в Латвии приняли участие 20 765 российских граждан, сообщили агентству ЛЕТА в посольстве России в Латвии.

Это на 5% меньше, чем на выборах 2012 года, когда в Латвии голосовало 21 895 российских граждан.

Посольство высоко оценивает явку избирателей, отмечая, что пришлось даже спешно изготавливать в России дополнительные избирательные бюллетени.

Выборы президента РФ - собравшиеся у посольства в Латвии граждане России:

Свои голоса за кого-либо из кандидатов отдали 20 667 граждан России. Констатировано 95 негодных бюллетеней, а три пропали.