Риск наводнения остается на берегах Лиелупе и Даугавы

Весенний паводок в этом году будет менее интенсивным, чем прогнозировалось ранее, затопление обширных территорий возможно только на берегах Даугавы и Лиелупе, свидетельствует обновленный прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Так как снег в основном стаял, осадков будет немного и не ожидается стремительного наступления весны, уровень воды во время паводка в основном будет меньше средних величин, но из-за ледовых заторов отдельные территории могут быть затоплены.

На прошлой неделе на некоторых реках шел лед, и образовались заторы, в том числе на Венте возле Кулдиги, на Лиелупе возле Межотне и на Большой Югле возле Закюмуйжи.

На Даугаве лед еще стоит, на участке от Екабпилса до Плявиняс есть шуга. Толщина льда у Екабпилса составляет 26 см, толщина шуги подо льдом 170 см. Опасные заторы во время ледохода могут возникнуть на участках от Екабпилса до Плявиняс, ниже Ерсики, Ликсна - Ницгале. Ожидается затопление низин на уровне желтого предупреждения.

На Лиелупе образование нового затора наиболее вероятно у Стальгене, также у Елгавы. Ожидается затопление низин почти на всем протяжении реки.

Ледовые заторы могут образоваться также в среднем и нижнем течении Венты, а на Гауе возле Адажи и Царникавы.

Прогнозируется, что ледоход возобновится в конце марта.