Передача: В Екабпилсе, возможно, переплатили 170 тыс евро за укладку асфальта

Журналисты решили проверить, насколько прочно свежее асфальтовое покрытие в микрорайоне Екабпилса Бебру, и наугад взяли пробу в двух местах. Выяснилось, что толщина асфальта в два раза меньше, чем указано в договоре, об этом сообщает передача «Запрещенный прием» на LTV в понедельник, 19 марта.

Если таким образом (толщина не соответствует договору) асфальт уложили во всем упомянутом микрорайоне, то основываясь на ценах и подсчетах телепередачи, самоуправление Екабпилса могло переплатить более, чем 170 тысяч евро.

Дорожные работы произвело предприятие Ošukalns.

В публично доступных документах сказано, что асфальт должен быть уложен на площади почти что 20 тысяч квадратных метров. Покрытие должно быть двухслойным. Один слой должен быть толщиной 4 см, а другой - 6 см. То есть вместе толщина асфальта должна составлять не менее, чем 10 см.

Чтобы убедиться в качестве работы дорожных мастеров, журналисты решили в двух разных местах просверлить покрытие и взять немного асфальта на экспертизу. В одном месте толщина дорожного покрытия составила только 4 см, а в другом - 5 см. Это вместо положенных по документации 10 см.

Журналисты передачи не могут утверждать, что такой тонкий асфальт во всеммикрорайоне, речь идет только о двух образцах.

Совладелец фирмы Ošukalns и депутат Екабпилской думы Айгарс Нитишс говорит, что есть надзорные органы, ответственные за то, что произошло.

Мэр Екабпилса Райвис Рагайнис отказывается верить в то, что в городе возможно мошенничество в таких больших размерах.