Еще один рижский мост находится в предаварийном состоянии

Государственное бюро по контролю за строительством (ГБКС) считает, что не только Вантовый, но и Земитанский мост находится в предаварийном состоянии.

По мнению бюро, нужно немедленно провести детальное техническое исследование, установить масштабы повреждений и начать неотложные ремонтные работы, пишет Diena.

Министерство экономики предлагает в этой связи установить единый срок - раз в пять лет проводить техническое обследование мостов. Департамент сообщения Рижской думы утверждает, что так и делается, и опровергает утверждение, что на обоих мостах опасно находиться.

Вантовый мост разрушается?:

По словам директор ГБКС Светланы Мякушкиной, в предаварийном состоянии находятся несущие перекрестные балки Земитанского моста и все четыре лестницы.