Вторник, 20 марта
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Кто в Сейме больше зарабатывает?

LETA
Фото: Evija Trifanova / LETA

В соответствии с единой системой зарплат месячный оклад депутата Сейма составляет сейчас 2749 евро «на бумаге» (размер зарплат меняется каждый год и привязан к средней зарплате в стране).

Однако часть депутатов получает намного больше за счет дополнительных должностей. По величине зарплаты спикер Сейма Инара Мурниеце занимает только восьмое место, ее опережают другие депутаты правящей коалиции. Рекордная зарплата в январе была у Инесе Либини-Эгнере - 3108,85 евро. Она является председателем Комиссии по национальной безопасности, председателем подкомиссии по судебной политике, а недавно стала и заместителем председателя фракции «Единства».

0 Комментарии