На Рижском центральном рынке впервые появится «food court»

С 1 июня по 1 октября Рижский центральный рынок планирует восстановительные работы в Гастрономическом павильоне, рассказал руководитель по маркетингу Александр Шунин.

В проекте предусмотрено разместить в торговом зале павильона шесть торговых «островков» из стальных конструкций, возобновить отделку стен, построить отопительные и вентиляционные системы, а также систему пожарной безопасности.

Впервые в истории Рижского центрального рынка внутри павильона появится и специальная зона с различными общепитами, которые расположатся вокруг столовой зоны, где будет возможно не спеша насладиться обедом — так называемые food court.

В павильоне будут торговать кондитерскими изделиями, сухофруктами, орехами и немного молочными продуктами.

Размер инвестиций станет известен только в середине мая после завершения соответствующей закупки.

На Рижском центральном рынке планируются и другие работы по благоустройству — осветить фасады павильонов, построить и открыть информационный центр, в 2019 году хотят возобновить Рыбный павильон, а на территории частично сменить покрытие и канализационные стоки.

Рижский центральный рынок основан 2 ноября 1930 года, а как предприятие самоуправления работает с 1995 года.