В общественном транспорте Риги бесплатно ездят почти 5000 иностранных пенсионеров

Рижский общественный транспорт могут бесплатно использовать 4916 декларированных в Риге пенсионеров - граждан России, Украины и Белоруссии, из которых 2997 не достигли 63 лет - возраста выхода на пенсию в Латвии, рассказала представитель «Ригас сатиксме» Байба Барташевича.

Скидки этим пенсионерам предусмотрены обязательными правилами Рижской думы, согласно которым скидки полагаются декларированным в Риге неработающим пенсионерам в возрасте до 75 лет. Другие критерии, в том числе гражданство пенсионеров, не учитываются.

По данным Государственного агентства социального страхования, в Риге декларирован 86 351 человек, получающий латвийскую пенсию по старости и по выслуге.

4916 человек получают российские, белорусские и украинские пенсии, из них 23,5% также и латвийские пенсии.

По расчетам ГАСС и «Ригас сатиксме», количество не достигших 63 лет пенсионеров с гражданством России, Белоруссии и Украины, использующих скидки на проезд в общественном транспорте, может составлять 2325, или примерно 3,28% декларированных в Риге пенсионеров.

Тема иностранных пенсионеров, получающих скидки на проезд в общественном транспорте раньше, чем латвийские, вызвала у части общества возмущение.