Латвия готова принять Британский совет и российскую редакцию «BBC»

МИД Латвии известил Британский совет и российскую редакцию радиостанции «BBC» о том, что Латвия готова принять оба учреждения на своей территории, если обострение конфликта между Великобританией и Россией продолжится, сообщили агентству ЛЕТА в МИД.

Британский совет и «BBC» проинформированы о предложении Латвии.

После обострения отношений между Москвой и Лондоном из-за отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим газом Великобритания выдворила 23 российских дипломатов.

Россия в ответ выдворила 23 британских дипломатов и приостановила деятельность Британского совета в России.