Летом планируется создать для школьников около 10 тыс. рабочих мест

При финансовой поддержке государства и самоуправлений планируется летом создать для школьников около 10 тыс. рабочих мест, сообщила директор Госагентства занятости (ГАЗ) Эвита Симсоне на сегодняшнем заседании подкомиссии Сейма по трудовой занятости.

На эти цели ГАЗ располагает 1,2 млн евро. В сотрудничестве с работодателями ГАЗ планирует создать для школьников на время летних каникул примерно 5000 рабочих мест.

Чтобы трудоустроить больше школьников, можно было бы разделить часть этих рабочих мест по полставки, считает Симсоне.

Самоуправления отдельно планируют поддержать трудоустройство на время летних каникул еще 5171 школьника. 4263 школьников планируется трудоустроить в муниципальных учреждениях, 908 - на предприятиях.

Заявки работодателей на участие в программе ГАЗ принимаются до 4 апреля, регистрация школьников на рабочие места начнется в первой половине мая.