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Латвийский проект выдвинут на World Travel Awards

rus.db.lv
Иллюстративное фото | Фото: Evija Trifanova / LETA

Разработанный Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) проект дигитального маркетинга #LatviaRoadTrip выдвинут на престижную награду туристической отрасли World Travel Awards, сообщили в отделе общественных отношений ЛАИР.

В рамках проекта скандинавские блогеры посетили края Латвии, а затем виденное и пережитое трансформировалось в публикации и было широко отражено в социальных сетях Twitter, Facebook, Instagram.

Заявка на конкурс подана совместно с Объединением блогеров путешествий Северных стран (Nordic Travel Blogers jeb Nordic TB).

Награда World Travel Awards предоставляется уже 25 лет в различных категориях. Церемония награждения пройдет 30 июня в Афинах.

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