Вейонис: у каждого должна быть возможность получить качественное образование

Задача государства - проводить включающую политику образования и занятости, основанную на нуждах и способностях всех групп общества, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис после встречи с представителями Латвийского общества слабовидящих.

Для развития Латвии важен каждый ее житель. Чтобы сформировалось справедливое и социально ответственное общество, у каждого должна быть возможность развивать свой потенциал, получить качественное образование и участвовать в социально-экономических процессах, отметил президент.

«Сегодня я убедился, что люди с инвалидностью по зрению могут быть поразительным примером того, как наперекор жизненным невзгодам жить полноценной жизнью, достигать целей, совершенствовать таланты и оказывать поддержку окружающим», - сказал Вейонис.

Завершая посещение Латвийского общества слабовидящих в Страздумуйже президент поздравил его члена Геновефу Блимхену, 18 марта отметившую столетний юбилей.