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РД проведеь исследование, чтобы оптимизировать количество соли для посыпания улиц

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

Комитет Рижской думы по жилью и среде сегодня решил провести исследование, результаты которого позволят оптимизировать количество соли, которой зимой посыпают столичные улицы, сообщили агентству ЛЕТА в гордуме.

Провести такое исследование предложил депутат Ансис Ансбергс.

Как отметила руководитель думского управления окружающей среды Эвия Пиньке, управление не заинтересовано в использовании соли, так как она вредит городской среде и зеленым насаждениям, но это необходимо для обеспечения безопасности людей на обледенелых улицах.

За использование соли на рижских улицах отвечает департамент сообщения, а за остальную территорию - дворники и управляющие домами.

Поскольку обязательные правила Рижской думы не устанавливают, какие антиобледенительные материалы могут использоваться, каждый владелец недвижимости сам решает, что использовать - соль, песок и какие-то другие материалы.

В 20102 году Рижский технический университет по заказу думского департамента сообщения провел исследование, которое показало, что для климатических условий Латвии соль в качестве антиобледенительных материалов подходит лучше всего.

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