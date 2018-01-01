В Германии в ДТП попал автобус с детьми из Вентспилса

По дороге на первые два этапа Еврокубка по ВМХ в ДТП попали тренеры и воспитанники отделения ВМХ спортшколы «Spars» из Вентспилса. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщает венстпилсский портал новостей VentasBalss.

С 9 марта два тренера "Spars" и восемь воспитанников от 8 до 17 лет пребывали в тренировочном лагере в Бельгии, где приняли участие в этапе национального чемпионата. Затем планировалось отправиться на соревнования в Италию, куда спортсмены выехали 19 марта. Проезжая через Германию, автобус зеркалом задел дорожный знак и в результате ДТП пострадало правое крыло.

20 марта было отправлено другое транспортное средство, чтобы тренеры и воспитанники могли добраться до соревнований в Италии и вернуться в Латвию.

В ДТП никто не пострадал.