Совет по развитию финансового сектора обсудит деятельность «оболочковых» компаний

Сегодня состоится заседание возглавляемого премьер-министром Марисом Кучинскисом совета по развитию финансового сектора, на котором будут обсуждаться нормы по ограничению деятельности так называемых оболочковых компаний.

Заседание начнется в 10.00, по его окончании запланирована пресс-конференция с участием Кучинскиса, министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы, руководителя Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерса Путниньша и председателя правления Латвийской ассоциации коммерческих банков (ЛАКБ) Санды Лиепини.

Как сообщила агентству ЛЕТА Рейзниеце-Озола, на заседании планируется обсудить предложения Минфина, КРФК и ЛАКБ по ограничению деятельности «оболочковых» компаний.

Важнейшие поправки следует принять до середины апреля, чтобы у финансового сектора были ясные правила игры", - подчеркнула министр.