Во второй половине недели немного потеплеет, но потом снова похолодает до -10

В последующие дни температура воздуха в Латвии немного повысится, а на следующей неделе, по всей вероятности, опять похолодает, прогнозирует «Global Forecast System».

В четверг, 22 марта, будет преимущественно облачно, местами небольшой снег и дождь, умеренный западный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +1..+6 градусов.

В ночь на пятницу во многих местах ожидается небольшой снегопад, днем столбик термометра поднимется на несколько градусов выше нулевой отметки.

В субботу после холодной ночи, когда в Видземе и Латгале может похолодать до -10 градусов, днем потеплеет до +2..+7 градусов, в воскресенье будет еще на несколько градусов теплее.

В начале следующей недели территорию Латвии пересечет циклон, ожидаются осадки, затем поступят холодные арктические воздушные массы. На Пасху погода может оказаться холоднее, чем на Рождество 2017 года, когда температура воздуха достигла +7 градусов.