В этом году зарегистрировано уже 122 пожара, вызванных сжиганием сухой травы

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 25 пожаров, вызванных сжиганием сухой травы, таким образом в этом сезоне зафиксировано уже 122 таких пожара, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Первый случай сжигания травы в этом сезоне был зарегистрирован 11 марта в Лиепае, где на ул. Дуникас горел камыш на площади 5 кв. м. В предыдущие годы сезон сжигания травы в Латвии начинался раньше.

Всего же за минувшие сутки зарегистрировано 36 пожаров, люди в них не пострадали. Помимо поджогов травы четыре пожара зарегистрировано в Риге, три - в других городах, четыре - в краях Латвии.

Вчера ГПСС получила также 23 вызова на спасательные работы: 12 - в краях, семь - в Риге, четыре - в других городах.