ПБ: Россия использует реформу образования для подрыва имиджа Латвии

Финансируемые и поддерживаемые Россией информационные ресурсы и организации используют запланированный в Латвии постепенный полный перевод обучения в средней школе на латышский язык для подрыва международного имиджа Латвии и распространения посланий о Латвии как «о государстве, управляемом этнократическим и русофобским режимом», говорится в опубликованном Полицией безопасности (ПБ) отчете за 2017 год.

Для создания такого послания был использован ряд политических и общественных событий, включая запланированный полный перевод обучения в школах на госязык.

Публикации и сюжеты на эту тему «содержат эмоционально заряженные средства выражения, в абсурдном виде приравнивающие запланированный перевод обучения на латышский язык к геноциду или холокосту», - указывает ПБ. Целью использования этой темы ПБ считает дискредитацию имиджа Латвии в международной среде, а также оправдание в публичном пространстве права и попыток России как защитницы русскоязычных жителей Латвии влиять на ее внутреннюю политику.

В связи с муниципальными выборами 2017 года и предстоящими в 2018 году парламентскими выборами все активнее становится публичная деятельность политической партии Русский союз Латвии (РСЛ), отмечает ПБ. Еще в начале 2017 года ПБ констатировала, что РСЛ может служить платформой для проведения в Латвии отвечающей интересам России политики через зарегистрированную политическую организацию. С этой целью активизировались такие долголетние активисты РСЛ, как Мирослав Митрофанов, Владимир Бузаев, Юрий Петропавловский и другие.

«Используя абсурдный аргумент о том, будто в Латвии якобы планируется принудительная ассимиляция русскоязычных жителей, лидер РСЛ Татьяна Жданок вместе с однопартийцами и другими союзниками пытается поляризовать и расколоть латвийское общество», - говорится в докладе ПБ.