В этом году Пасха может быть холоднее минувшего Рождества

В четверг, 22 марта, будет облачно, местами пойдет снег и дождь, температура воздуха достигнет +1...+6 градусов. В пятницу будет светлее и выглянет солнце. В выходные в Видземе и Латгале температура воздуха может понизиться до -10 градусов ночью, днем - +2...+7 градусов.