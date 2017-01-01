В этом году Пасха может быть холоднее минувшего Рождества

В четверг, 22 марта, будет облачно, местами пойдет снег и дождь, температура воздуха достигнет +1...+6 градусов. В пятницу будет светлее и выглянет солнце. В выходные в Видземе и Латгале температура воздуха может понизиться до -10 градусов ночью, днем - +2...+7 градусов.
На данный момент, согласно прогнозам синоптиков, в начале следущей недели Латвию пересечет циклон, несущий арктические воздушные массы. Таким образом, пасхальные выходные могут быть холоднее Рождества в 2017 году, когда температура возуха достигала +7 градусов.