Rail Baltic: Поезда будут приходить на второй этаж аэропорта «Рига»

Вчера реализующее в Латвии проект Rail Baltica предприятие Eiropas Dzelzcela linijas и объединение Prosiv, в которое входят итальянское предприятие Sintagma, словацкое Prodex и латвийское Vektors T, подписали договор о проектировании и авторском надзоре за строительством железнодорожной станции, сопутствующей инфраструктуры и эстакады в международном аэропорту «Рига».

Объединение должно будет в течение 17 месяцев разработать строительный проект и затем осуществлять авторский надзор за его реализацией, которая начнется в конце следующего года.

«Это один из сложнейших технических проектов «Rail Baltica», так как в него входит проектирование не только самой станции, но и совместимости ближайших окрестностей и инфраструктуры», - подчеркнул член правления «Eiropas Dzelzcela linijas» Андрис Линужс.