Школа в Курземе рекламировала интим-товары

При посещении домашней страницы начальной интернат-школы в Пельчи (под Кулдигой) сюрприз гарантирован. Адрес pelci-skola.webnode.com ведет на страницу, которая рекламирует... интимные товары. Среди пикантных вещичек нет ни одного слова об образовательном учреждении, с иронией сообщают журналисты Bez Tabu.

Директор школы Инара Олене в разговоре не скрывала своего удивления и указала, что это старая страница, которая больше не используется.

Она указала, что новая страничка создана осенью 2016 года и в 2017 года была предоставлена Министерству образования, которое курирует эту сферу. Однако его представители придерживаются другого мнения - по их словам, школа до этого в официальных документах указывала именно этот адрес.

Инта Берзиня, представитель Минобразования отмечает: "Школа не проинформировала нас о новой домашней странице. В Государственной информационной системе образовательных учреждений до сих пор фигурирует именно этот адрес. Эта та информация, которую актуализует именно сама школа. Они (представители школы) сами были в шоке, когда узнали, что домен используется для других целей».

В свою очередь, IT-специалисты называют оплошностью тот факт, что разработчики нового сайта оставили старый легкодоступным.