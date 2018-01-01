Стаж 40 лет, но женщина не может получить пенсию из-за бюрократических проволочек

Проживающая в Латвии пенсионерка не понимает, почему ей до сих пор не могут начислить доплату к пенсии за годы, отработанные в соседней Эстонии. Женщине обещают, что доплата будет, но когда именно? Как говорится, обещаниями чиновников сыт не будешь.

У Айи, живущей в Вентспилской стороне за плечами 40-летний трудовой стаж. Собирая документы для оформления пенсии, женщина надеялась получить деньги за все отработанные годы, в том числе за два года работы в далекие советские времена в Эстонии. Там женщина два года отработала проводником на поезде.

Летом прошлого года Айя подала все необходимые документы в Гоударственное агентство социального стархования (VSAA).

Чиновники соцагентства должны были связаться с компетентными органами Эстонии и начислить Айи полагающуюся к пенсии прибавку.

«В октябре я позвонила в VSAA и мне ответили, что все в порядке, мои документы переслали в Эстонию, все будет, надо ждать, - рассказала пенсионерка. В декабре опять позвонила и опять только обещания, что с 1 января 2018 года начну получать прибавку».

На дворе уже март, а прибавки до сих пор нет.

«Это мои деньги, они мне положены!», - считает Айя.

Руководитель отдела Международных услуг VSAA Айна Билйоне извинилась перед пенсионеркой за напрасные обещания своих коллег.

«Документы пенсионерки мы направили в Эстонию и получили от них подтверждение о получении. Ответа по этому вопросу до сих пор нет. В феврале наши специалисты напомнили эстонцам еще раз про дело Айи, но ответа от них нет. Ждем. Только эстонская сторона в этом случае может дать «зеленый свет» на начисление прибавки к пенсии», - разъяснила Айна Билйоне.