Вейонис еще не решил, поздравлять ли Путина с переизбранием

Президент Латвии Раймонд Вейонис еще не решил, поздравлять ли президента России Владимира Путина с переизбранием в должности.

Сегодня после еженедельной встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом Вейонис сказал журналистам, что решение о поздравлении какого-либо избранного должностного лица каждое государство принимает само.

«Государство решает это на основании заключений международных организаций о том, не было ли в процессе выборов каких-то нарушений», - пояснил он.

На вопрос, планирует ли он поздравить Путина, Вейонис ответил: «Решение будет принято». В дипломатической практике принято направлять поздравления дипломатическим путем, если на выборах не было грубых и явных нарушений, добавил он.

С переизбранием президента Путина уже поздравили лидеры ряда стран, в том числе президенты Китая, США и Эстонии.