Среда, 21 марта
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Что пассажиры чаще всего забывают в автобусах?

Русский TVNET
Фото: Evija Trifanova / LETA

Транспортная компания «Lux Express» обобщила данные о вещах, которые пассажиры оставляют в автобусах фирмы.

Оказалось, что приблизительно каждая пятая поездка заканчивается тем, что сотрудники находят в салоне оставленные вещи. Учитывая, что каждый месяц это приблизительно 2500 рейсов - цифра выходит внушительная.

Чаще всего оставляют сумки, на втором месте - средства защиты от солнца, на третьем месте - книги. Оставляют мобильники, планшеты, шарфы, джемпера, наушники, зонты.

Среди экзотических находок: дайвинг-костюм, протезы, барабан, паззл, обручальное кольцо, ортопедический воротник.

Компания напоминает, что если вы вдруг поняли, что оставили в поездке вещь, необходимо незамедлительно связаться с компанией. Вещи хранятся в среднем 30 дней. Около 80% «потеряшек» возвращаются к владельцам.

0 Комментарии