Что пассажиры чаще всего забывают в автобусах?

Транспортная компания «Lux Express» обобщила данные о вещах, которые пассажиры оставляют в автобусах фирмы.

Оказалось, что приблизительно каждая пятая поездка заканчивается тем, что сотрудники находят в салоне оставленные вещи. Учитывая, что каждый месяц это приблизительно 2500 рейсов - цифра выходит внушительная.

Чаще всего оставляют сумки, на втором месте - средства защиты от солнца, на третьем месте - книги. Оставляют мобильники, планшеты, шарфы, джемпера, наушники, зонты.

Среди экзотических находок: дайвинг-костюм, протезы, барабан, паззл, обручальное кольцо, ортопедический воротник.

Компания напоминает, что если вы вдруг поняли, что оставили в поездке вещь, необходимо незамедлительно связаться с компанией. Вещи хранятся в среднем 30 дней. Около 80% «потеряшек» возвращаются к владельцам.