Всемирный день поэзии: в латвийских кафе за кофе можно расплатиться стихами

В честь празднования Всемирного дня поэзии 21 марта более 1500 кафе, гостиниц и ресторанов в 40 странах предложат посетителям рассчитаться за кофе стихотворением. В Латвии в акции «Плати стихотворением» участвуют 14 кафе как в Риге, так и за ее пределами.

Акцию в 2014 году начало австрийское кофейное предприятие «Julius Meinl». Во время нее любителей кофе призывают показать свою креативность и рассчитаться за напиток стихотворением собственного сочинения, написанным от руки.

В Латвии можно рассчитаться за кофе стихотворением в следующих кафе:

Рига

«Kas dārzā» (ул. Радио, 1)

«Galerija Istaba» (ул. Барона, 31а)

«SPIIKIIZI» (ул. К.Валдемара, 17а )

«Madam Brioš» (ул. Мазая Пилс, 6)

«Mamcafe» (ул. Лиенес, 9)

«Bocca Buona» (ул. Крогус, 1)

«Napoleons» (ул. Дзирциема, 17 un Маскавас, 250b)

«Paviljons Ziedoņdārzs» (ул. А. Чака, 100)

Смилтене

«Trīs pipari un kūkas» (площадь Базницас, 5)

Юрмала

«Madam Brioš» (ул. Меллужу, 9)

Елгава

«Parks OM» (ул. Кр. Барона, 3)

Бауска

«Taverna» (ул. Ригас, 30)

Лиепая

«Romas dārzs» (ул. Зивью, 3)

Ницская волость