Жители Пурвциемса будут судиться с Lidl за вырубку деревьев

Жители Пурвциемса обратятся в Рижский административный районный суд с требованием аннулировать выданное решение на вырубку деревьев на ул. Дзелзавас, 75B, где планируется строить магазин Lidl, сообщил один из подателей иска Янис Маулис.

Он напомнил, что против вырубки деревьев было собрано более 1500 подписей жителей, было и обращение к мэру Риги Нилу Ушакову.

Мэр в конце прошлого года отметил решение комиссии по насаждениям, в результате вырубка деревьев была запрещена до тех пор, пока не будут оценены возражения жителей. Однако вскоре комиссия приняла повторное решение разрешить вырубку деревьев, дополнив его пунктом о том, что не согласна с возражениями жителей.

По словам Маулиса, возникает ощущение, что мнение жителей комиссия вообще не рассматривала.

Маулис напоминает, что Пурвциемс является вторым наименее зеленым районом Риги - зеленая зона в нем составляет только 3% от всей территории. На месте строительства магазина планируется срубить 24 дерева.