В Вентспилсском бэби-боксе оставлен новорожденный мальчик

В бэби-боксе Вентспилсской региональной больницы на прошлой неделе был оставлен новорожденный мальчик, сообщила агентству ЛETA руководитель проекта «Бэби-бокс» в Латвии Лаура Звирбуле.

Как сообщил Вентспилсский городской сиротский суд, младенец был оставлен в бэби-боксе 15 марта в 18.30. Он здоров, развивается по возрасту, весит 3750 г, его рост - 52 см.

Рядом с малышом была оставлена написанная матерью записка с датой и временем его рождения.

Это второй младенец, оставленный в бэби-боксе в Вентспилсе.

С 2009 года в Латвии действуют восемь бэби-боксов, благодаря им спасены 44 ребенка. Бэби-боксы есть в Риге, Вентспилсе, Лиепае, Валмиере, Мадоне, Резекне, Даугавпилсе и Елгаве.