Услуги стоматологов для пенсионеров хотят сделать доступнее

В ближайшее время будут подготовлены предложения по улучшению доступности стоматологических услуг пенсионерам, сообщил сегодня на пресс-конференции министр благосостояния Янис Рейрс.

Сегодня Рейрс, декан стоматологического факультета Рижского университета им. Паула Страдиньша, председатель правления Стоматологического института Илга Уртане, председатель правления Рижского альянса активных пенсионеров Терезия Мацкаре и председатель правления Латвийского объединения обществ пенсионеров Инесе Швекле подписали меморандум о сотрудничестве в вопросах помощи в оказании зубоврачебных услуг пенсионерм.

Это сотрудничество позволит улучшить доступность услуг стоматологии латвийским пенсионерам, отметил Рейрс.

Он назвал подписание меморандума шагом на пути к разработке предложения в правительстве и Сейме, чтобы решить эту годами назревавшую проблему.