Рижское самоуправление за 100 тыс. евро перестроит лестницы Вантового моста

Департамент сообщения Рижской думы полностью перестроит рушащиеся лестницы Вантового моста, что может стоить примерно 100 тыс. евро, постановил в среду комитет Рижской думы по делам транспорта и сообщения.

Самоуправление рассчитывает, что проектирование лестниц займет 4-6 месяцев, а сама перестройка - 3-4 месяца. По словам и.о. директора департамента Иманта Якринса, разработка проекта может стоить около 10 тыс. евро, а сама перестройка - примерно 100 тыс. евро.

В течение месяца начнется проектирование ремонта всего Вантового моста, добавил Якринс.

Между депутатами развернулась долгая дискуссия о состоянии мостов и путепроводов в Риге, о количестве используемой соли в зимний период и конкретно о Вантовом мосте.

Якринс заявил, что состояние несущих конструкций и опор моста хорошее, а косметические элементы, в том числе лестницы, отслужили свое.

Профессор Рижского технического университета, председатель правления ООО «Инжениербуве» Айнар Паэглитис также подтвердил, что мост регулярно инспектировался.