Самые неудачные шутки: «Позвони Биберу», огнемёт из фена и НЛО в холодильнике

Существует виртуальная премия Дарвина, ежегодно присуждаемая лицам, которые умерли наиболее глупым способом. Похожую премию стоит присуждать наиболее «остроумным шутникам», чьи розыгрыши по тем или иным причинам оказались не только не смешными, но и привели к неприятным последствиям. В подборке Русского TVNET - «шутки» и «розыгрыши» из новостных хроник, авторам которых за свой «юмор» пришлось понести ответственность. Запомните их и никогда так не шутите. Даже сегодня!