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Самые неудачные шутки: «Позвони Биберу», огнемёт из фена и НЛО в холодильнике

Русский TVNET
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Фото: Caro / Sorge

Существует виртуальная премия Дарвина, ежегодно присуждаемая лицам, которые умерли наиболее глупым способом. Похожую премию стоит присуждать наиболее «остроумным шутникам», чьи розыгрыши по тем или иным причинам оказались не только не смешными, но и привели к неприятным последствиям. В подборке Русского TVNET - «шутки» и «розыгрыши» из новостных хроник, авторам которых за свой «юмор» пришлось понести ответственность. Запомните их и никогда так не шутите. Даже сегодня!

1

«Я закопал труп, Косой, что делать дальше?»
2

Звонок в 112
3

Политические шутки и петиции «не всерьёз»
4

Огнемет из фена
5

«Везём взрывчатку»
6

Инопланетянин в холодильнике
7

«Позвони мне»
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