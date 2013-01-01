Сколько зарабатывает и на чем ездит начальник госполиции Латвии?

На странице Службы госдоходов опубликованы декларации должностных лиц. Согласно декларации начальника Госполиции Инта Кюзиса, в прошлом году он сменил машину, увеличил накопления и нарастил долги.

Согласно опубликованной декларации, Кюзис в прошлом году продал принадлежавшую ему машину Hyundai I40 2013 года выпуска, а вместо нее за 39 тысяч евро приобрел VW Passat Alltrack 2017 года.

Также в прошлом году Инт Кюзис немного увеличил свои накопления – в Swedbank накоплено 50,9 тысяч евро, а в Luminor – 2,9 тысяч евро. Год назад накопления Кюзиса в этих банках составляли 42 тысячи и 1,4 тысячи соответственно.

В прошлом году начальник Госполиции накопил и долги в размере 21,9 тысячи евро. В предыдущем году долгов у Кюзиса задекларировано не было.

Основной источник доходов Кюзиса в прошлом году – служба в Госполиции, где в качестве зарплаты он заработал 55,3 тысячи евро. Еще почти 3 тысячи Кюзис заработал как приглашенный лектор в Juridiskā koledžа.

У начальника Госполиции также имеется квартира в Риге и доли капитала в Latvijas kuģniecībа в размере 2,7 тысяч евро.