Римшевич подал на Латвию жалобу в суд ЕС

Адвокаты подозреваемого во взяточничестве президента Банка Латвии Илмара Римшевича обратились с жалобой в суд ЕС об ограничении должностных полномочий президента банка.

Адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш сообщил агентству ЛЕТА, что на основе жалобы возбуждено дело.

Жалоба мотивирована нарушениями договора ЕС и закона «О банке Латвии».

Руководители центральных банков стран ЕС, в том числе Латвии, обладают закрепленными на юридическом уровне гарантиями должностной независимости. Это проявляется в том, что смещать их с должности можно в определенных случаях, например, после обвинительного приговора. Ни европейское, ни латвийское право не предусматривает временного смещения с должности на время расследования.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) своими процессуальными решениями вмешалось и в независимость Европейского центробанка (ЕЦБ), ошибочно решив, что Римшевич, работая в совете ЕЦБ, реализует функцию президента Банка Латвии, сообщил Варпиньш.

Адвокаты Римшевича просят суд ЕС дать оценку этим и другим обстоятельствам, отмечая, что их клиент не оспаривает права правоохранительных органов рассматривать уголовное дело и заинтересован в быстром его разрешении.