В Плявниеках развернулась «война домов» за парковку

В Плявниеках развернулась настоящая война за парковочные места. Жители одного дома поставили знаки, запрещающие жителям других домов ставить здесь свои машины, рассказало Русское вещание LTV7.

Дома большие, парковочных мест мало, и с каждым годом эта проблема ощущается все острее. Жители дома по адресу Ясмуйжас 11 пошли на кардинальные меры, и теперь парковка вокруг их дома только по пропускам – только для жителей 11 дома.

«Управдом все решила. Подписи собирали. Я лично доволен, мне стало намного удобнее. Есть, где парковаться», рассказал житель 11-го дома.

Решение об установке ограничивающих знаков абсолютно законно, ведь земля принадлежит дому, отмечают в передаче. Однако, такое решение вызвало бурю негодования жителей соседних домов, например, 10-го, ведь эта парковка находится прямо под их окнами, и здесь свои машины они оставляли десятилетиями.

Жительница 10-го дома рассказала: «Мы первые строили этот дом, все коммуникации проводились за наши деньги, мы кооперативный дом, а этого дома еще и в помине не было. В советское время строили дома, не подумав об автомобильных стоянках. Что же теперь делать? Войну начинать?».

В социальных сетях жителям дома на Ясумуйжас 11 высказаны различные угрозы, поэтому многие пока не решаются ставить свои машины на «новую» стоянку, несмотря на то, что она устроена по закону.

В Рижской думе пояснили, что протесты и сбор подписей недовольных – лишняя трата времени. Эта частная собственность, и частник имеет право распоряжаться своей собственностью, как пожелает.

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