Куда дрейфует лед в Рижском заливе?

Лед в Рижском морском заливе под влиянием западного ветра продолжает дрейфовать в направлении побережья Эстонии и Видземе, свидетельствует информация метеорологов.

Преобладавший в предыдущие недели северо-восточный ветер вызвал концентрацию льда в районе Курземского побережья Рижского залива, где во многих местах образовались ледовые глыбы высотой в несколько метров.

После смены направления ветра и повышения уровня воды на Курземском побережье осталась лишь узкая полоса льда, местами почти весь лет отогнало в море, местами сохранились глыбы льда.

Более широкая полоса льда остается в Ирбенском проливе на севере Вентспилсского края и возле Дундагского края.

Толщина льда достигает 10-20 см. На многих льдинах находятся тюлени и тюленята.

Ожидается, что окончательно лед в Рижском морском заливе растает в конце апреля.