Пансионат «Rauda»: каждая проверка выявляет все новые нарушения

Омбудсмен посетил пансионат в 2016 и 2017 гг., в прошлом году подготовил доклад, и только что закончилась еще одна проверка. Она показала, что часть проблем решена, но большинство нарушений все еще не устранено. Заключение по итогам последней проверке еще готовится, а предыдущие показали неприемлемую для социального ухода и социальной реабилитации ситуацию. Так, например, площадь половины жилых комнат в пансионате меньше предусмотренной правилами Кабинета министров. Это известно давно, но для изменения ситуации ничего не делается.