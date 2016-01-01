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Пансионат «Rauda»: каждая проверка выявляет все новые нарушения

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

Бюро омбудсмена четырежды проверяло пансионат «Rauda» в Энгурском крае, и каждая проверка выявляла все новые нарушения.

Омбудсмен посетил пансионат в 2016 и 2017 гг., в прошлом году подготовил доклад, и только что закончилась еще одна проверка. Она показала, что часть проблем решена, но большинство нарушений все еще не устранено. Заключение по итогам последней проверке еще готовится, а предыдущие показали неприемлемую для социального ухода и социальной реабилитации ситуацию. Так, например, площадь половины жилых комнат в пансионате меньше предусмотренной правилами Кабинета министров. Это известно давно, но для изменения ситуации ничего не делается.

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