Синоптики советуют автоводителям не спешить менять зимние покрышки на летние

В ближайшие недели в Латвии еще ожидаются мороз и снег, поэтому автоводителям не следует спешить менять покрышки, предупреждают синоптики.

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и «Global Forecast System», на следующей неделе в Латвии ожидается новая волна холода.

В ночь на пятницу, 23 марта, во многих местах возможны небольшие осадки, на дорогах - голодед. В конце недели ожидается преимущественно сухая погода, немного потеплеет, но по ночам ожидаются заморозки. В ночь на субботу температура воздуха опустится до -9..-12 градусов.

На следующей неделе временами будет идти снег, местами - сильный, в начале недели еще сохранится потепление, возможен дождь. В ночное время столбик термометра опустится ниже отметки -10 градусов, небольшой мороз во многих местах ожидается также днем.

Снег и мороз возможны также на Пасху.

По правилам дорожного движения использование зимних автопокрышек с 1 марта не является обязательным. Зимние покрышки можно использовать до 1 мая.