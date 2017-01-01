Омбудсмен: нет оснований считать, что доступность здравоохранения в Латвии улучшится

Пока планируемый уровень финансирования здравоохранения в реальности не достигнут, нет оснований считать, что доступность здравоохранения в Латвии существенно улучшится, считает омбудсмен Юрис Янсонс.

Докладывая Сейму о проделанной в 2017 году работе, омбудсмен напомнил, что в 2017 году была начата реформа системы здравоохранения, в рамках которой планируется за следующие три года увеличить финансирование отрасли до 4% внутреннего валового продукта (ВВП). Но пока этот уровень не достигнут, считать, что доступность здравоохранения в Латвии значительно улучшится, нет оснований, уверен он.

«Следует отметить, что правительство передало в Сейм абсолютно некачественный законопроект о финансировании здравоохранения. Он в целом вызывает больше вопросов, чем дает ответов, поэтому Минздраву предстоит большая разъяснительная работа, особенно среди жителей, которым придется присоединяться к системе самостоятельно», - сказал Янсонс.

Также по-прежнему непонятно, какие выгоды будут для общества в целом, то есть как именно улучшится доступность услуг здравоохранения, каким будет гарантированное время доступа к услуге, поможет ли новая модель удержать в отрасли медиков и должным образом оплачивать их работу.

Омбудсмен в целом критически оценивает план в 2020 году выделить на здравоохранение всего 4% ВВП. В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) финансирование здравоохранения колеблется от 5,1% до 16,4% ВВП, и в такой ситуации неясно, как латвийские политики планируют добиться существенных улучшений в отрасли, сохранив необходимое ей финансирование критически низким, указал он.

Янсонс считает социально безответственным то, что правительство в рамках налоговой реформы по сути исключило из системы здравоохранения жителей, работающих в признанных государством налоговых режимах.

«На мой взгляд, в отношении этих жителей нарушен включенный в Конституцию Латвии принцип правового равенства, что может вызвать риск конституционного судопроизводства», - отметил он.