«Тюлений психоз» в Вентспилсе: «готовы животным на голову залезть, ради удачного фото»

Вслед за льдинами ветер пригнал в окрестности Вентспилса большую стаю тюленей. По данным Агентства защиты природы, она насчитывает несколько десятков особей разного возраста. Специалисты отмечают, что с животными всё в порядке и, вооружившись биноклем, за ними можно будет наблюдать в течение нескольких дней. Однако, как утверждают многие пользователи социальной сети Facebook, большинство желающих полюбоваться необычными гостями нарушают все правила безопасности, и ради удачной фотографии «готовы на голову залезть бедным животным».

Старший эксперт департамента охраны природы Агентства по охране природы и многолетний исследователь тюленей Валдис Пилат подтверждает, что с животными все в порядке, и подчёркивает, что такие случаи – редкость. «То, что ветер несёт льдину с тюленями по морю – нормальное явление. Однако случаи, когда льдины прибивает к берегу, происходят нечасто, может, раз в десять-двадцать лет», – отмечает Пилат. По оценке специалиста АОП, тюленей на пляже можно будет наблюдать ещё несколько дней. Он призывает воспользоваться этой возможностью. «Это уникальный шанс!

Только не следует пытаться приблизиться к животным. Это может напугать тюленей, к тому же людям опасно находиться на льду»,

– цитирует слова специалист АОП вентспилсский портал VentasBalss.

Несмотря на запрет приближаться к пугливым животным, жители и гости Вентспилса на протяжении нескольких дней публикуют фотографии, на которых позируют с детенышами тюленей, подбираясь к ним совсем близко. Более бдительные горожане на своих страничках в Facebook делятся ужасающими впечатлениями от увиденного и призывают людей соблюдать правила, размещенные на стендах пляжа.

«Их и гладят, и кормят рыбой, гуляют рядом с собаками, и пытаются подобраться как можно ближе. Дети подбегают совсем близко - родителям пофиг. Можно публиковать какие угодно ограничения, но если бабушка хочет сфотографировать внучка, она это непременно сделает. Если ребенок хочет «потыкать» тюленя сапогом, он так и сделает. Знаю о чем говорю - сама видела. (...) Родители, может, это отличная возможность, рассказать своим детям что такое бинокль? Или научить, например, насколько большое расстояние 10-15 метров?», пишет девушка по имени Лорета.

«Я и моя семья считаем, что этим животным необходима охрана, так как 90% людей не выполняют требования безопасности, размещенные на стендах. Многие готовы на голову залезть этому бедному тюленю, чтобы получить хорошее фото. Тыкают его и умиляются, что он пошевелился, не задумываясь, что ему может быть страшно» пишет Монта.

Стоит добавить, что мэр Вентспилса также опубликовал на своей странице фотографию с малышами, что вызвало негодование горожан. «Какой смысл печать плакаты с информацией о том, чтобы люди не приближались к малышам тюленей, если даже мэр Вентспилса Лембергс это не понимает?» - такой вопрос задает в Twitter Сармите Колате.

Kāda jēga drukāt plakātus, lai netuvojas roņu mazuļiem, ja pat Lembergs to nesaprot? pic.twitter.com/DB3HBGoI28— Sarmīte Kolāte (@Sarmite_Kolate) March 22, 2018

Напоминаем:

- тюленей нельзя трогать;

- собаку необходимо держать на поводке. Именно собаки чаще всего виновны в ранениях тюленят;

- необходимо подальше держаться от тюленей (не менее 50 метров), чтобы избавить их от стресса;

- нельзя гнать тюленей в воду;

- необходимо сообщить в Агентство по охране природы (+371 29198590), если животное выглядит слабым или больным; есть травмы или раны;