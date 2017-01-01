SEB banka меняет правила снятия денег в банкоматах

Банкоматы SEB banka и бывшего DNB Banka, который после объединения с Nordea стал Luminor Bank, больше не будут в сети дружественных банкоматов.

Представитель SEB banka Мартиньш Панке рассказал, что начиная с 26 апреля, клиенты банка без дополнительной комиссионной платы смогут снимать наличные в банкоматах только в сети SEB banka и Swedbankа. А за снятие денег в банкоматах Luminor Bank будет взиматься дополнительная плата.

«В переговорах с представителями Luminor Bank нам не удалось прийти к общему решению по техническим вопросам», - сообщили в SEB banka.

Руководитель по общественным отношениям «Luminor Bank» (объединение «DNB Bankа» и «Nordea Bank») Лита Юберте-Круминя подтвердила агентству ЛЕТА, что с 15 мая банк введет для бывших клиентов «DNB» плату за снятие денег в банкоматах «SEB» и «Swedbank».

Она напомнила, что после объединения «DNB» и «Nordea» возможности снять наличные для клиентов значительно расширились.

Напомним, что клиенты Swedbanka уже с 1 августа 2017 года не могут без дополнительной платы снимать деньги в банкоматах DNB Banka.