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Минздрав планирует за три года обучить 380 помощников врачей

LETA
Фото: Ieva Čīka / LETA

Министерство здравоохранения начнет реализацию софинансируемого Европейским социальным фондом проекта, в рамках которого планируется за три года обучить 380 помощников врачей для работы в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП), сообщила агентству ЛETA представитель Минздрава Ундине Шулца.

Помощники врачей будут обучаться по аккредитованной бесплатной программе повышения квалификации, по окончании учебы получат диплом помощника врача и сертификат по квалификации «помощник врача неотложной медицины».

Программу обучения реализуют медицинский колледж Красного Креста Рижского университета им. Страдиньша и Рижский медицинский колледж Латвийского университета.

Предполагаемая продолжительность обучения претендентов, имеющих высшее профессиональное образование 1-го уровня и квалификацию помощника врача, - один год, имеющих среднее профессиональное образование (фельдшер) - два года.

Заявления на учебу принимаются до 29 марта, занятия начнутся 3 апреля.

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