Даугавпилс: Проголосовать за Путина и умереть

Сегодня, 22 марта состоялась панихида по самому старому участнику выборов президента России в Даугавпилсском консульстве, проходивших в минувшее воскресенье, сообщает портал Grani.lv.

96-летний герой Великой Отечественной войны Владимир Степанович Волков самостоятельно пришел на избирательный участок 18 марта, проголосовал, сфотографировался с консулом России в Даугавпилсе.

А на следующий день ветерана не стало.

На избирательном участке, открытом в Генеральном консульстве России в Даугавпилсе @DaugavpilsRF, в голосовании на выборах Президента России принимают участие и наши ветераны Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. - Волков Владимир Степанович в свои 96 лет отдал свой голос! pic.twitter.com/J60oMV2YiN— ГК РФ в Даугавпилсе (@DaugavpilsRF) March 18, 2018

Пенсионер умер в скверике в Гайке за считанные минуты. По воле случая в эти последние минуты рядом с ним оказался журналист Владимир Веретенников.

По словам журналиста, в тот день, 19 марта, около 11.30 он увидел в скверике пожилую женщину, придерживающую Владимира Степановича за плечи, когда он с закрытыми глазами заваливался на скамейку. Это была его давняя подруга, с которой они накануне вместе участвовали в выборах российского президента.

Женщина рассказала, что за последний месяц у Владимир Степановича было два сердечных приступа.

В понедельник они вместе ходили в страховую компанию и уже возвращались домой, когда Владимир Степанович почувствовал себя плохо. Проходившие мимо мужчины помогли довести его до скамейки, но «скорую» почему-то не вызвали.

Реанимационную бригаду вызвал Веритенников. Медики приехали очень быстро, но помочь ветерану уже не смогли. Третий сердечный приступ стал роковым.