Жизнь ледокола «Варма»: как работают, что едят и почему капитан не может сдержать слез?

Как живут и что едят те, кто зимой спасают корабли от ледового плена в Рижском заливе? Почему капитан ледокола «Варма» порой не может сдержать слёз, и почему ремонтировать судно скоро будет нечем? «Русское вещание» LTV7 побывало на единственном в Латвии ледоколе, который в этом году впервые за пять лет вышел в море.

В Рижском порту спокойно. Река свободна ото льда. Большая часть кораблей в гавани появятся ближе к вечеру, а в заливе кипит работа. Чтобы попасть на борт ледокола «Варма», приходится ждать несколько часов. Сначала ему надо освободить корабли — «Барбароссу» и «Мирьям» из ледового плена.

Ближе к вечеру мы выходим в сторону залива на буксире Стелла. Её капитан Владислав управляет буксиром как в компьютерной игре – двумя джойстиками. Не успеваем мы выйти из Рижских ворот – на горизонте «Барбаросса». И снова во льду. Отправляемся спасать.

Аккуратно обходим несколько раз вокруг, ломаем лёд. Потом снова в путь - в залив. Там нас уже ждут.

Около 6 часов вечера на горизонте виднеется «Варма». Экипаж рад встрече с товарищами с буксира. Последние привезли им заказы. В основном – сигареты. И нас. Пока оператор ловит закат в объективе камеры, экипаж разбирает привезённую провизию.

«Всё только что привезли. Поэтому и приходили к нам. Всё вкусное! У нас, кстати, очень хороший повар», - делятся члены экипажа «Варма».

Мимо проходит паром в Швецию, а ледокол заступает на дежурство. Работа не прекращается ни на минуту. Если нужно выехать на помощь – отправляются без замедления. Рулевой «Вармы» Андрис Скуя рассказывает: «Повернуть совсем нетрудно! Руль маленький. И он передаёт только сигнал рулевому управлению внизу. И чтобы было понятно - оно как у экскаватора, плюс - большие цилиндры».

Внизу, в машинном отделении шумно, а в мастерских — безупречный порядок и русско-финский словарь - если нужно перевести финские термины. Когда-то «Варму» купили в Финляндии. Надписи на финском здесь до сих пор.

«Много лет назад у нас не было своего причала в Риге. И мы стояли у газового причала. Мимо проходил финский туристический корабль. И оказалось, что на борту находился старший механик, который в 1968 году участвовал в строительстве корабля. И как только его корабль пристал к берегу, он взял такси, приехал на «Варму». Он обошёл его и сказал — вы отлично сохранили место моего юношества!» - вспоминает старший механик «Вармы» Оярс.

Ночью пошёл снег, но следующим в Ригу и из столицы кораблям помощь не понадобилась. Ледокол остался на дрейфующем дежурстве в Ирбенском проливе, между Латвией и Эстонией, в ожидании – не понадобится ли какому-то застрявшему во льдах кораблю наша помощь...

«Были такие случаи, когда мы сами застревали в огромных торосах. Но интересно то, что у нас есть и передний, и задний винт. И не надо двигаться назад. Ледокол стоит, передним винтом перемалывает лёд. И мы начинаем медленно, медленно двигаться вперёд», - рассказывает старший штурман «Вармы» Артутрс Рамма.

Пока на капитанском мостике следят за горизонтом, за «Вармой» наблюдают тюлени. С восходом их становится всё больше. Вместе с детёнышами они вылезают погреться. Иногда, даже не обращая внимание на проходящие корабли… В Рижский залив ледокол вышел первого марта. Как долго придётся работать — зависит от погодных условий. Хотя на суше снега уже может не быть, в заливе ещё остаётся дрейфующий лёд. Для многих кораблей это становится непроходимым препятствием.

По словам старшего штурмана, ледоколу всё время приходится лавировать между кораблями. И это можно сравнить с разгадыванием ребусов: «Если один корабль застрял с одной стороны, а второй — с другой. А Варма идёт караваном с другими кораблями, и их надо к нам присоединить. Как лучше - идти нам всем, или отдельно подъехать? Это филигранная работа», - рассказывает Артурс Рамма.

Не возвращаясь в порт «Варма» может работать 10 дней. Потом нужна заправка и пополнение провизии. В остальное время на ледоколе всего должно быть в достатке — и еды, и резервных деталей. Последние, кстати, для корабля, произведенного в Финляндии, приходится искать по всему миру.

«Есть фирмы, которые специально для нас делают детали. Заказываем, через полгода приходят. Потому что двигатели как у нас больше не производят. В Америке грозятся, что всё. В прошлом году они нам отдали последнюю деталь. А что дальше — пока не знаю», - делится старший механик «Вармы» Оярс.

Так как в море Варма выходит только по необходимости, то и рабочий график у команды может быть несколько недель или месяцев даже не в год, а в несколько лет. Поэтому команду начинают комплектовать по необходимости. Молодые члены экипажа обычно работают на буксирах и лоцманских судах.

Второй штурман Гвидо Паулиньш на Варме впервые. Рассказывает — обычно берёт с собой на борт книгу. В этот раз — Хемингуэя.

Живут члены экипажа в небольших каютах. Стол, кровать, умывальник. Туалет — общий.

Зато есть баня. И хороший кок. Нового повара Андрейса Упитиса хвалят все. Сегодня в меню - свиные рёбрышки-барбекю и свиной карбонад в панировке. Плюс — картофель и салат.

Помощник кока Каспарс тоже впервые на «Варме», хотя раньше и бывал на других судах. По его словам, «Варма» — музей на воде. Его спустили на воду в 1968 году. В 94-ом он прибыл в Ригу. Сейчас у его штурвала капитан Андрейс Красовскис. Ему уже 70. И разговор о том, что однажды ему придётся оставить штурвал трогает до слёз. Еще одна тема для переживания — найдут ли нового капитана? Чтобы занимать эту должность, нужен диплом, который позволяет ходить и на больших кораблях. Со стабильным графиком и стабильной зарплатой.

«Остальные тоже в годах. Как я понял, пока дипломы не кончатся, они еще будут работать. Механикам легче — показал ему это-это, чтобы двигатель запустить. А на штурмана надо учиться», - рассказывает капитан.

10 декабря «Варма» будет отмечать юбилей — 50-ти летие. Когда-то она украшала монету в 5 финских марок, а сегодня про праздник капитан судна говорит - главное, чтобы вспомнили, что есть эти 50 лет! Это уже будет очень хорошо!