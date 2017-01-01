Класс Конфуция: рижане смогут изучать китайский язык

Сегодня, 22 марта, депутаты Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы на заседании утвердили поправки к Регламенту Рижской 34-й средней школы.

Поправки не только закрепляют реализацию новой учебной программы по математике, естественным наукам и технике, но и определяют, что в сотрудничестве с Институтом Конфуция Латвийского университета в школе будет осуществляться программа неформального образования для взрослых «Китайский язык».

Теперь не только воспитанники школы, но и другие желающие смогут изучать здесь китайский язык.

Открытие класса Конфуция в Рижской 34-й средней школе в присутствии советника посольства КНР в Латвии Ли Тао состоялось 29 сентября 2017 года. Цели класса Конфуция: проведение преподавания китайского языка и проверки (экзамена) уровня знаний китайского языка (YCT); организация и проведение мероприятий, связанных с китайским языком и культурой; организация программ по обмену.