LTV7: активисты против постоянного здания ресторана 36.Līnija

На портале manabalss.lv начат сбор подписей против того, чтобы здание ресторана 36. Līnija на берегу рижского залива в Юрмале стало постоянной постройкой, а не сезонной. Активисты беспокоятся, что это может повлиять на парк Ragakapa и его природное разнообразие, сообщила передача LTV7 «Сегодня Вечером». В Юрмальской думе не видят проблемы, выяснило Русское вещание LTV7.

Ресторан 36. Līnija расположен в природном парке Ragakapa, на территории стоянки, построенной ещё в советские годы. У здания статус сезонной постройки и недавно предприятие попросило у самоуправления присвоить ей постоянный статус.

Ряд жителей Юрмалы боятся, что если здание станет постоянным, то ресторан вполне может закрыться, а на его месте возникнет очередное эксклюзивное жильё или гостиница.

Вот что сказал один из активистов, юрист Роман Хайнс: «Предприниматели Юрмалы, которые здесь работают, в свое время были вынуждены покупать недвижимость за рыночную стоимость, для того чтобы там что-то строить, либо они сейчас арендуют и платят аренду. Здесь же обычный предприниматель получает такие эксклюзивные права на возведение и использование этого участка. Фактически, только он и пользуется этим участком.»

Сейчас проект постоянного здания для нужд 36. Līnija находится на стадии общественного обсуждения. И по его окончанию, депутаты Юрмальской думы должны будут решить, давать владельцам ресторана право на застройку или нет.

По словам Лауриса Алексеева, совладельца ресторана, здание складное и его можно в любой момент разобрать и перевезти, а если будет получено разрешение на строительство, его перестроят как постоянное: «По объему ничего не будет меняться, терраса по периметру остается такая, какая она есть, зал останется такой, как есть. Единственное, что я бы с удовольствием сделал, я бы наш первоначальный ресторан сделал из другого материала».

В Юрмальской стройуправе эксклюзивные права на эту территорию объясняют тем, что ресторан — часть природного парка Ragakapa и привлекает туристов.

«Это всё-таки такой объект, который даёт возможность посетителям Ragakapa там пообедать, помыть руки. Там и туалет восстановлен, это позволяет туристам там задерживаться дольше», -говорит глава юрмальской стройуправы, Вита Звейниеце.

Причин отказывать ресторану в праве на застройку в стройуправе не видят — здание по проекту остается одноэтажным и не меняет своих объемов.

Но активистов беспокоит и вторая постройка ресторана, которая находится непосредственно на пляже. Помещение, доступное летом, наносит урон рельефу дюн, говорят активисты, но владелец объекта парирует: «Она [постройка] стоит на бетонных ступнях, которые ближе к морю длиннее, а ближе к дюне они короче. Это значит, что рельеф сохранен и все это держится благодаря геотекстилю, который постелен и распределяет вес».

Обе постройки ресторана одобрило и управление по защите природы. Директор администрации рижского округа Управления по защите природы Антрис Шировс сказал, что пляж это песчаный биотоп, скудный на разные виды растений и других биотопов, поэтому угрозы для природы он не видит.

Сюжет LTV7: Ресторан общественного значения?