Ночью дороги обледенеют; в пятницу выглянет солнце

В ночь на пятницу во многих районах Латвии возможны небольшие осадки, в основном снег, дороги обледенеют, прогнозируют синоптики.

Утром и днем облачность уменьшится, выглянет солнце.

Температура ночью понизится до +1..-4 градусов, в Курземе образуется туман. Максимальная температура во второй половине дня составит от 0..+1 градуса на Видземском побережье до +6..+7 в юго-западных районах страны.

В Риге в ночь на пятницу возможны небольшие кратковременные осадки, день будет солнечным. Днем воздух прогреется до +1 градуса в северной части города до +4 на юге.