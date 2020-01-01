Сейм утвердил: через полтора года школы нацменьшинств начнут переходить на госязык

Сегодня (22 марта) сейм Латвии в третьем, окончательном чтении, принял поправки к закону об образовании, которые предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке. Поправки поддержали 58 депутатов, 18 — проголосовали против.

Предложение по поправкам подал министр образования Карлис Шадурскис в начале октября прошлого года. Сразу же за этим последовали первые протесты против реформы - Русский союз Латвии, штаб защиты русских школ и отдельные депутаты «Согласия» выступали за сохранение билингвального образования. За сохранение билингвального образования за короткое время было собрано более 10 тыс. подписей, однако в феврале правительство подало поправки в Сейм.

Правительство поддержало поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, согласно которым перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.

Разработанный Министерством образования и науки проект поправок предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году. Согласно законопроекту, дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) - только на латышском языке.

Переход к этому будет обеспечен постепенно.

В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году - в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году - уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год - всех классов.

Планируется, что правилами Кабинета министров о стандарте государственного основного образования на этапе с 1-го по 6-й класс будут установлены три образца реализации программ образования нацменьшинств, предлагающие в соответствии с законом три разных модели пропорции использования госязыка и языка нацменьшинств. Предполагается, что учебное заведение сможет выбрать одну из них.

Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.