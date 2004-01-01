Шадурскис о переменах в образовании: потребовалось 14 лет, чтобы продолжить начатое

Потребовалось более 14 лет, чтобы продолжить начатые перемены в системе образования, заявил министр образования Карлис Шадурскис после принятия Сеймом поправок о постепенном переводе образования на государственный язык.

Он выразил удовлетворение тем, что Сейм поддержал предложенные Министерством образования и науки (МОН) поправки для укрепления роли государственного языка в образовании. «Образование на государственном языке - это наш путь к устойчивому развитию сознательной и самостоятельной нации», - сказал министр.

Он подчеркнул, что государство обязано заботиться и создавать предпосылки для нацменьшинств в как можно более быстрой и полноценной их интеграции в латышскую среду. Двухобщинное общество, по мнению Шадурскиса, препятствует демократии, благосостоянию и развитию сильного государства. «Чрезмерная толерантность и эмпатия были риском для латышского государства, и мы обязаны предпринять все усилия, чтобы это устранить», - заявил министр.

По словам министра, билингвальная модель образования, введенная в 2004 году, была переходным этапом на пути внедрения латышского языка во всей системе образования, что прекратит раскол общества и даст детям возможность учиться и расти вместе.

Щадурскис признал, что, начиная работу в правительстве, не был уверен, что это удастся. «Я горжусь, что граница проходит не между коалицией и оппозицией, а между теми, кто хочет блага для Латвии, и другими», - заявил он.