Пограничники будут регистрировать всех, кто пересекает границу с РФ и Белоруссией

Сейм сегодня в окончательном чтении принял закон, наделяющий Госпогранохрану правом регистрировать и хранить информацию обо всех пересекающих внешнюю границу Латвии лицах, их проездных документах и транспортных средствах.

Законом о государственной границе Латвии правительству поручено подготовить правила, дающие Госпогранохране право регистрировать и хранить информацию обо всех пересекающих внешнюю границу Латвии людях, их проездных документах и транспортных средствах.

Действующий закон позволяет регистрировать информацию только о пересекающих внешнюю границу Латвии подданных третьих стран.

Сохранение информации обо всех пересекающих внешнюю границу Латвии лицах позволит своевременно идентифицировать лиц, которые могут представлять потенциальную угрозу для безопасности государства, общественного порядка или здоровья.

Эта информация будет использоваться Госпогранохраной и другими правоохранительными органами также для подготовки оценки рисков, чтобы своевременно предпринять меры, необходимые для обеспечения внутренней безопасности Латвии, общественного порядка и безопасности.

Внешняя граница Латвии - это граница с Россией и Белоруссией. Пересечением внешней границы считаются также полеты и поездки в третьи страны (не входящие в Шенгенскую зону), а временным пересечением - также полеты и поездки в Румынию и Болгарию.