В этом году планируется отремонтировать 330 тыс. кв. метров автодорог

ГАО «Латвияс аутоцелю узтуретайс» (ЛАУ) в этом году планирует залатать ямы на дорогах общей площадью около 330 тыс. кв. метров, сообщил председатель правления ЛАУ Райтис Нешпорс во время встречи с министром сообщения Улдисом Аугулисом.

Дополнительно особое внимание в этом году будет уделено работам по ремонту водоотводных систем грунтовых автодорог, в том числе очистке канав, снятию грунта в обочин и замене стоков. На эти цели планируется израсходовать более 2 млн евро.

В этом году ЛАУ планирует также выполнить обработку двухслойной поверхности на автодорогах с грунтовым покрытием протяженностью 30 км, обработку однослойной поверхности дорог на протяжении почти 150 км и приведение в порядок грунтовых дорог протяженностью около 30 км.

В прошлом году на дорогах с черным покрытием ямы были залатаны на площади 336 тыс. кв. метров, вырублены кусты на обочинах на площади 89 га, заменены барьеры безопасности протяженностью 5,3 км. Обработано 60 км дорог с двухслойной и 165 км - с однослойной поверхностью.

До 21 марта от снега были очищены дороги протяженностью 78 тыс. км, очищены и посыпаны антиобледенительными смесями - протяженностью 164,6 тыс. км.

Участники дорожного движения положительно оценили созданную в прошлом году интерактивную карту с указанием мест, где в данный момент работают автодорожники. За работой техники ЛАУ с 2017 года можно проследить также в мобильном приложении «Waze».